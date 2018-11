Bill Gates: gabinetto del futuro salverà 500.000 bambini ogni anno

Il filantropo miliardario, la cui fondazione ha investito 200 milioni di dollari in sette anni per finanziare la ricerca in servizi igienico-sanitari, ha presentato a Pechino 20 nuovi progetti di gabinetto e di trattamento degli escrementi umani che eliminano gli elementi patogeni dannosi, convertendoli in acqua pulita e fertilizzanti.

© AP Photo / Lauren Victoria Burke Bill Gates investe 4 milioni $ per creare zanzare-killer

"Le tecnologie che vedrete qui sono i più importanti passi avanti in termini di igiene in quasi 200 anni", ha detto Gates alla Fiera di Pechino "Reinvented Toilet".

Il miliardario e filantropo si è presentato in pubblico con un vaso contenente escrementi umani, sottolineando come nei Paesi dove "non ci sono servizi igienico-sanitari, ce ne sono molti di più di questo".

"Quando i bambini giocano all'aperto, sono sempre esposti a questo - ha sottolineato il fondatore della Microsoft - e non si tratta solo di qualità della vita, si tratta di malattie, morte e malnutrizione". Gates ha infatti elencato gli elementi patogeni presenti negli escrementi, quindi ha spiegato che le nuove metodologie per sterilizzarli potrebbero scongiurare la morte di quasi 500.000 bambini e far risparmiare 233 miliardi spesi ogni anno per curare le malattie causate dalla mancanza di acqua pulita e dall'assenza di servizi igienico-sanitari.

Fonte: Askanews