Nord Stream 2, costruiti già oltre 200 chilometri di gasdotto

"Il progetto Nord Stream 2 è in fase di realizzazione nel pieno rispetto della tabella di marcia. Ad oggi oltre 200 chilometri di tubature sono già state posate sul fondo del Mar Baltico e circa 20 navi operano simultaneamente per completare il progetto", si legge in una nota.

Tra queste ci sono la nave posatubi Castoro Dieci, che ha completato il suo lavoro nella baia di Greifswald, in Germania; la nave Audacia, che continua a posare le sezioni del gasdotto nelle acque territoriali tedesche; e la nave Solitaire che opera nella zona economica esclusiva della Finlandia.

La compagnia sottolinea che tutti i lavori sono eseguiti in conformità con i permessi rilasciati.

"I tubi pronti vengono consegnati dai centri logistici alle navi posatubi 24 ore su 24", aggiunge la nota.