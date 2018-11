Lukashenko: Minsk potrebbe necessitare di una nuova arma per attività NATO

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha detto che Minsk, forse, ha bisogno di nuove armi, tra cui missili, in caso di estensione dell'attività della NATO o la creazione di una base americana in Polonia.

In precedenza, la Polonia ha proposto agli Stati Uniti di ospitare in modo permanente una divisione americana di blindati, assumendosi i costi dell'ordine di 1,5-2 miliardi di dollari. La proposta è stata avanzata al di fuori del quadro della NATO a livello bilaterale. Lukashenko ha consigliato al capo del Ministero degli Esteri polacco di non creare "eccesso di basi", altrimenti Minsk e Mosca saranno costrette a rispondere.

"Se la NATO continuerà in questo modo a spaventare, con il dispiegamento di basi come "Fort Trump" in Polonia, ci sarà bisogno di un'arma più efficace, prima di tutto di missili", ha detto Lukashenko martedì a Minsk, in un incontro con un gruppo di analisti americani.

Egli ha richiamato l'attenzione sul fatto che Minsk funziona, proprio per garantire la sua sicurezza. "Abbiamo creato la nostra industria missilistica e prodotto i nostri armamenti di precisione missilistici" ha ricordato il presidente.