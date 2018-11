NI: successi della Russia nella lotta contro le armi "mortali" degli Stati Uniti

La Russia ottiene sempre più successo nella capacità di contrastare il drone nemico, questo può causare gravi difficoltà agli USA, che in questo momento fanno attivo uso di droni, scrive il portale americano The National Interest.

Come esempio, il portale riporta gli insegnamenti nella regione di Leningrado, durante i quali i più recenti complessi di guerra elettronica "Silok" hanno lavorato per contrastare i droni. Dato che l'esercito russo già da tempo utilizza strumenti di repressione aereo, solo nel mese di ottobre 2017 è stato presentato il primo complesso di terra, il cui scopo principale è l'eliminazione di droni, scrive il The National Interest.

La crescita del numero di mezzi di guerra elettronica e il livello di abilità militare russa nella loro applicazione crea pericolo per la flotta americana dei droni, indica l'NI. In particolare, l'autore dell'articolo sostiene che nel 2011, l'Iran ha richiesto il complesso russo Avtobas per intercettare il drone dell'aviazione americana RQ-170.

Grazie al miglioramento tecnologico, i droni americani migliorano le loro caratteristiche di autonomia, scrive il giornale. Tuttavia, non sono in grado di rimanere senza la comunicazione radio necessaria per la trasmissione dei dati, e questo è il punto debole che la Russia può utilizzare, conclude the National Interest.

In precedenza è stato riferito che nell'estate del 2018, in connessione del distretto militare centrale, per la prima volta sono arrivati i Silok, tra gli sviluppi più recenti nel campo della guerra elettronica. È progettato per rilevare i droni in modalità automatica, identificare in modo indipendente le loro coordinate e apparire su diverse bande di frequenza operative. Il complesso sopprime i canali di controllo, telemetria e comunicazione dei droni.