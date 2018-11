Alla Difesa russa hanno commentato l'intercettazione di un aereo della Marina USA

Ordinari strumenti di controllo dello spazio aereo non identificato hanno trovato l'obiettivo sopra le acque neutrali del mar Nero, in movimento verso il territorio russo. Il Su-27 si è avvicinato all'aereo a distanza di sicurezza, lo ha identificato e accompagnato, evitando la violazione dei confini russi, ha detto il dipartimento.

Subito dopo ha cambiato il corso di volo e si è allontanato dai confini russi, il Su-27 è tornato sul campo di volo di base, riferisce Il Ministero della Difesa.

"Intercettazione non sicura"

Il comando delle forze navali USA ha detto che il caccia Su-27 "ha intercettato" un aereo spia americano sopra il mar Nero. È accaduto il 5 novembre nello spazio aereo internazionale sul mar Nero. Come indicato nel messaggio, il Su-27 è volato ad alta velocità in prossimità di un aereo americano, pericolose manovre hanno messo a repentaglio la vita dei piloti americani. Poi, secondo l'esercito americano, il Su-27 volò di nuovo verso l'EP-3, si è avvicinato e dopo il viraggio, lo ha deviato. Alla Difesa hanno sottolineato che l'accompagnamento dell'aereo della Marina degli Stati Uniti è stato effettuato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.

La Marina degli Stati Uniti ha pubblicato un video in cui un Su-27 esegue l'intercettazione dell'EP-3. Nei fotogrammi si vede come l'aereo russo vola vicino l'aereo americano e virando l'ala, mostra la sua arma.

Volo del Tu-142

I giornalisti, che si trovavano a bordo di una nave militare americana Mount Whitney, impegnata in manovre NATO nel mare di Norvegia, in precedenza, hanno ripreso l'aereo antisommergibile Tu-142MK Alexander Mozhaysky, le foto le ha pubblicate su Twitter il corrispondente francese Pierre-Henri Daye. Il Ministero della Difesa della Russia in seguito ha confermato il volo del Tu-142 vicino alle navi della NATO. "Il due novembre 2018, due aerei Tu-142 dell'aviazione navale della Marina russa hanno effettuato un volo pianificato nello spazio aereo sopra le acque neutre del mare Norvegese", ha detto in una dichiarazione l'ufficio militare.

Attività militare ai confini russi

I rappresentanti della Marina degli Stati Uniti hanno precedentemente dichiarato di intercettare aerei americani. In particolare, si afferma, nel gennaio 2018, il russo Su-27 si è avvicinato all'EP-3 ad una distanza di circa 1,5 metri e ha attraversato il percorso di volo dell'esploratore.

Pochi mesi dopo, a maggio, un caccia russo ha prodotto una convergenza con l'aereo anti-sommergibile Boeing P-8 Poseidon sopra il mar Baltico. In precedenza, nel mese di giugno 2017, l'aereo di questa serie Su-27 è stato intercettato sul Mar Nero.