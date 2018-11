Macron ha proposto di creare un esercito europeo

"Non possiamo proteggere gli europei, se non decidiamo di creare un vero e proprio esercito europeo. Ci deve essere un'Europa, che si difende prevalentemente da sola, senza gli Stati Uniti", ha detto Macron in onda su radio Europe 1.

Il presidente francese ha sottolineato che ora l'Europa sta affrontando numerosi tentativi di intervento nei suoi processi democratici interni e nel cyberspazio.

"Dobbiamo difenderci! Dalla Cina, Russia e anche dagli Stati Uniti", ha concluso Macron.

I politici europei hanno regolarmente espresso suggerimenti sulla creazione di un esercito unico dell'Unione Europea. Così, il commissario europeo al bilancio Gunther Oettinger ha dichiarato che sogna di creare un esercito, "che insieme è responsabile per il mantenimento della democrazia, dei diritti umani e della libertà in Europa e nelle missioni all'estero".