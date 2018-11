Gli scienziati hanno analizzato un modo insolito per perdere peso più velocemente

Tra i partecipanti c'erano quelli che venivano pesati regolarmente, e quelli che non venivano pesati spesso. A seconda della frequenza delle pesature, i ricercatori hanno suddiviso i soggetti in diversi gruppi.

Si è scoperto che coloro che si pesavano non più di una volta alla settimana, in un anno non hanno perso peso, mentre coloro che nel corso della settimana si pesavano sei-sette volte, diminuivano il loro peso. Nel corso della ricerca, gli scienziati non hanno dato ai soggetti raccomandazioni sulla dieta o esercizio fisico.

Secondo gli scienziati, i risultati dello studio dimostrano un ruolo chiave nel controllo indipendente dei cambiamenti nel peso corporeo per una perdita di peso più efficace.