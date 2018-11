Giocatore ha rifiutato di indossare il papavero rosso per azioni della NATO in Jugoslavia

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha rifiutato di giocare la partita con il Bournemouth indossando la maglia, per protestare contro l'operazione della NATO in Jugoslavia, riferisce telegraf.rs.

Ricordiamo che il papavero rosso è il simbolo della memoria dei caduti nelle guerre del Commonwealth britannico. Si noti che Matic è l'unico giocatore in campo con la t-shirt senza simbolo. In precedenza, il calciatore serbo è andato in campo con la divisa quando ha giocato per il Chelsea e Manchester United.

Come osserva edizione, prima della partita Matic ha chiesto spiegazioni sul significato del simbolo. Dopo ha dichiarato che non indosserà mai il simbolo, e se necessario, è pronto a lasciare immediatamente il club e il paese.