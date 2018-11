Cigno selvaggio si è abituato all'uomo e rifiuta di tornare nello stormo

Nella città costiera di St. Ives, nel sud-ovest del Regno Unito il cigno non è riuscito a trovare un linguaggio comune con i suoi simili dopo che un residente locale lo ha addomesticato, riporta Metro.

Come hanno detto alla società reale per la protezione degli animali dai maltrattamenti (RSPCA), il cigno di nome Sidney aveva nostalgia del sul suo ex proprietario Rob Adamson che lo aveva fatto tornare alla natura. I membri dell'organizzazione hanno chiesto all'uomo di riprendere l'uccello. "È una fine meravigliosa della nostra storia con lui", ha detto Adamson.

Il cigno con due ferite sul collo era stato trovato ad solo un giorno di età tra l'erba dall'operaio portuale, 39 anni. Adamson ha preso con sé il pulcino, gli ha dato da mangiare cibo speciale. Come ha detto Adamson, Sidney ha dormito con lui nello stesso letto e anche fatto amicizia con il chihuahua Sophie.

Nel mese di novembre è diventato famoso un residente di Volgograd, che ha portato nel suo appartamento un lupo. L'uomo ha trovato il predatore durante la caccia nella regione di Astrakhan. Secondo quanto ha detto, il lupo è venuto da lui dai cespugli e gli ha leccato la mano, chiedendo così aiuto.