L'Iran sarà in grado di vendere petrolio in cambio di beni autorizzati dagli Stati Uniti

L'Iran sarà in grado di vendere il petrolio non per soldi, ma in cambio di merci consentite da Washington, ha detto ai giornalisti una fonte diplomatica americana.

Lunedì il segretario di stato USA Mike Pompeo ha detto ai giornalisti che gli USA forniscono a Cina, India, Italia, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia temporanea esclusione dalle sanzioni.

Secondo la fonte, questi paesi dovranno trasferire denaro per l'acquisto di petrolio greggio su speciali conti, (Escrow, acconto di garanzia). "Se un paese fa eccezione per sei mesi, durante questo periodo, mentre continua l'acquisto di petrolio greggio iraniano, non può pagare con una valuta forte. Vietiamo l'accesso alla valuta forte" ha detto un diplomatico a condizione di anonimato. Il portavoce del Dipartimento di Stato ha detto che i fondi per l'acquisto di petrolio per questi otto paesi dovranno essere in un conto speciale. Così, l'Iran ottiene una sorta di prestito per l'acquisto di "beni autorizzati", la loro lista è determinata dagli Stati Uniti.

"Gli iraniani possono ricevere solo prestiti e spendere ciò che è consentito, nell'ambito del nostro regime di sanzioni", ha aggiunto.

L'account Escrow, acconto di garanzia, può essere creato solo nel paese che acquista petrolio, non in Iran. Il 5 novembre sono entrate in vigore le sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran. Le sanzioni copriranno le esportazioni di petrolio. Washington ha detto in precedenza dell'obiettivo di portare a zero le esportazioni di petrolio iraniano e ha invitato i suoi acquirenti ad abbandonare l'acquisto. Lunedì, il Ministero delle Finanze ha detto che gli Stati Uniti hanno incluso nella lista delle sanzioni più di 700 persone, organizzazioni, aerei e navi iraniane.