UE fa le condoglianze e aiuta l'Italia per il maltempo

"Le nostre condoglianze sono rivolte alle famiglie e agli amici delle vittime dopo le forti piogge, inondazioni e frane che il paese ha subito la scorsa settimana. Salutiamo con favore anche il difficile, ma instancabile lavoro di numerose squadre di soccorso, che sosteniamo tutti i nostri mezzi" ha detto lunedì in una conferenza stampa a Bruxelles il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.

È stato riferito che il centro di coordinamento della commissione europea per rispondere a situazioni di emergenza è in costante contatto con le autorità italiane per fornire sostegno dell'UE per le forti inondazioni in molte zone del paese.

Il servizio di mappatura satellitare dell'UE Copernicus è stato attivato su richiesta delle autorità italiane per le zone particolarmente colpite in Sicilia e a Venezia.

"In questo momento difficile siamo solidali con il popolo italiano e il governo", si legge in un comunicato della Commissione Europea, sono le parole del membro della Commissione Europea per gli aiuti umanitari e la gestione della crisi, Cristo Stylianides.

Ha assicurato che l'UE è pronta a fornire ulteriore assistenza su richiesta delle autorità italiane.