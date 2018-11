Pompeo: Anche Italia tra i paesi esentati

Il 5 di Novembre sono entrate in vigore le sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran. Le sanzioni copriranno le esportazioni di petrolio. Washington ha detto in precedenza dell'obiettivo di portare a zero le esportazioni di petrolio iraniano e ha invitato i suoi acquirenti ad abbandonare l'acquisto. Lunedì, il Ministero delle Finanze ha detto che gli Stati Uniti stanno includendo nella lista delle sanzioni più di 700 persone, organizzazioni, aerei e navi iraniane. Pompeo detto in precedenza, che gli USA faranno eccezione per otto paesi che importano petrolio dall'Iran.

"Eccezion fatta per Cina, India, Italia, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia", ha detto ai giornalisti.

Secondo lui, "ognuno di questi paesi ha già dimostrato una significativa riduzione dell'acquisto di petrolio greggio iraniano negli ultimi sei mesi. Due di questi paesi hanno completamente smesso di importare petrolio greggio e non ci sarà rinnovamento, intanto il regime delle sanzioni continuerà. Continuiamo a negoziare, per ridurre le importazioni a zero".