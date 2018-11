Dodon ha detto che la Russia toglierà per sei mesi dazi doganali sui prodotti moldavi

Il presidente della Moldavia Igor Dodon ha detto ai giornalisti che la Russia dal primo gennaio 2019 per sei mesi eliminerà i dazi doganali per alcune categorie di prodotti moldavi sul mercato russo.

In precedenza Dodon, dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia e la Moldavia si sono accordate sull'adozione congiunta di azioni specifiche per aumentare l'esportazione di beni moldavi sul mercato russo.

"Su mia richiesta su cinque categorie di prodotti dal primo gennaio 2019 per sei mesi saranno rimossi i dazi doganali. Vorremmo, per la liberalizzazione del commercio, che fosse a tempo indeterminato, le categorie di frutta, verdura, conserve e vino costituiscono la base dell'esportazione", ha detto Dodon ad un incontro dopo la conclusione della visita a Mosca. Il presidente spera che in futuro i dazi saranno rimossi a tempo indeterminato.

"Per eliminare i dazi per un periodo più lungo, c'è bisogno di trattative tra i governi. Ci aspettiamo che tra sei mesi nel paese ci sarà un altro governo, che sarà in grado di continuare", ha detto.

Dodon ha aggiunto, che in breve tempo in Moldavia ci saranno i rappresentanti commerciali russi, per espandere l'elenco delle aziende che possono fornire la merce sul mercato russo. Dodon è entrato in carica come presidente della Moldavia il 23 dicembre 2016. Secondo il suo programma elettorale, intende ripristinare il partenariato strategico con la Russia.