L'editorialista politico della CNN ha insultato bruscamente Trump in diretta

La discussione sulla politica migratoria del presidente Donald Trump in diretta sul canale CNN si è trasformata in un scambio di opinioni, accompagnato da insulti all'indirizzo del capo dello stato.

Alla tavola rotonda del canale televisivo hanno partecipato il conduttore televisivo Chris Cuomo e i commentatori politici Steve Cortez e Ana Navarro, conosciuti come duri critici dell'attuale presidente, nonostante l'appartenenza al Partito Repubblicano.

Nel corso del dibattito, Navarro ha accusato il presidente di razzismo, e Cortez lo avversava nella discussione sulla logica politica delle azioni di Trump. In risposta, lui ha espresso parole dure all'indirizzo del capo dello stato.

Non è la prima volta che insultano Trump alla CNN in diretta. In precedenza, il canale televisivo ha dovuto disattivare il discorso di Madonna, che parlava del presidente usando parolacce. Le accuse di uso di espressioni razziste al leader americano arrivano spesso, ma lui le respinge, definendole fake news.