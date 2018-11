Abitanti di villaggio indiano uccidono a bastonate tigre che aveva attaccato un uomo

Secondo il canale televisivo, la tigre aveva attaccato un uomo di 50 anni vicino al Parco Nazionale di Dudhwa, successivamente morto in ospedale per le ferite. Gli abitanti infuriati del villaggio sono entrati nella parte centrale del parco, hanno picchiato una guardia forestale entrando poi in possesso di un trattore. Dopo aver trovato la tigre, l'hanno investita col trattore e una volta immobilizzato il felino lo hanno ucciso a bastonate.

"Un uomo di 50 anni è stato sbranato mentre tornava nel suo villaggio attraverso la giungla. Dopo alcuni compaesani si sono riuniti ed hanno ucciso la tigre, abbiamo identificato i colpevoli, prepareremo un rapporto alla polizia sull'incidente per arrestarli", ha dichiarato il direttore del Parco Nazionale di Dudhwa.

I funzionari del Dipartimento Forestale hanno affermato che la tigre non aveva mai attaccato persone negli ultimi 10 anni ed hanno invitato la polizia ad arrestare i responsabili dell'uccisione di un esemplare di una specie in via di estinzione. Gli abitanti del villaggio al contrario affermano di essersi lamentati più volte con la forestale, in quanto la tigre aveva attaccato il loro bestiame per due settimane, questo li aveva "inorriditi".

Secondo il canale televisivo, l'uccisione della seconda tigre nel giro di una settimana esaspera la discussione sull'efficacia degli sforzi per l'ecologia in India.

In precedenza era stato riferito che nella notte di sabato nello Stato indiano del Maharashtra, dopo tre mesi di caccia, la tigre Avni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Presumibilmente aveva ucciso 13 persone negli ultimi due anni. I suoi due cuccioli di tigre di 10 mesi sono sopravvissuti.