Frecciata di Trump contro l'Arabia Saudita: “non sa usare le nostre armi in Yemen”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'Arabia Saudita di uso inappropriato delle armi americane in Yemen, ha affermato in un'intervista con Axios.

Ha definito terribile il bombardamento di agosto nello Yemen della coalizione araba contro un autobus che trasportava bambini.

"E' terribile quello che è successo al pullman con i bambini in Yemen… Mi dà fastidio? Non è un'espressione abbastanza forte di quello che provo. Si tratta di gente che semplicemente non è capace di maneggiare un'arma", ha detto Trump.

"Stiamo monitorando da vicino la situazione nello Yemen, questo è il posto più terribile al mondo… parlerò con l'Arabia Saudita. Non vorrei che usassero queste armi persone che non le sanno usare", ha risposto il presidente americano alla domanda se gli Stati Uniti possono smettere di vendere armi all'Arabia Saudita.

Il conflitto in Yemen tra i ribelli huthi del movimento sciita Ansar Allah e il governo yemenita dura dal 2014. Dalla parte del governo è intervenuta nella guerra una coalizione di Paesi arabi guidata dall'Arabia Saudita, che regolarmente effettua attacchi aerei nelle zone controllate dagli huthi.