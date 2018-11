Conquistata dai talebani base militare nell'Afghanistan centrale

I combattenti del movimento dei talebani hanno conquistato una base dell'esercito e della polizia nella città di Tarinkot, nella provincia centrale di Uruzgan in Afghanistan. Lo ha segnalato l'agenzia di stampa Pazhvak riferendosi alle autorità locali.

Secondo l'agenzia, nella base si trovavano 25 tra agenti di polizia e soldati afghani. La loro sorte non è al momento nota. Non ci sono inoltre informazioni sulle eventuali perdite tra i talebani. Si osserva che i talebani sono entrati in possesso di armi e mezzi militari.

In Afghanistan prosegue il conflitto tra le forze governative ed i talebani che, secondo gli ultimi dati, controllano circa il 50% del territorio nazionale. Parallelamente nel Paese si registra una crescita dell'influenza dei terroristi dell'ISIS. In tutto il Paese vanno avanti operazioni per combattere contro i fondamentalisti.