Russia, Putin elogia il ruolo ispiratore del patriottismo

"Per la Russia, gli alti ideali del patriottismo hanno un valore particolare, la forza invincibile dello spirito del nostro popolo, che ha sempre sorpreso e ammirato il mondo intero, si basa su di loro. Il sentimento di patriottismo è la parte più importante della cultura nazionale, il nucleo della nostra memoria genetica. Queste tradizioni hanno sempre ispirato azioni nobili, vere conquiste, la creazione di autentici capolavori creativi", ha affermato Putin.

Il presidente ha sottolineato che la Giornata dell'unità nazionale ha soprattutto un significato storico, morale e spirituale.

"Segna fedeltà alla patria, prontezza a proteggerla, a lavorare per la sua prosperità", ha spiegato.

Oggi in Russia si festeggia la Giornata dell'unità nazionale, in memoria degli eventi del 1612, quando la milizia popolare, guidata da Kuzma Minin e dal principe Dmitrij Pozharsky, liberò Mosca dagli interventisti polacchi. È festa ufficiale dal 2005. Il presidente Putin ha partecipato alle celebrazioni in occasione della Giornata dell'unità nazionale posando una corona di fiori al monumento di Minin e Pozharsky.