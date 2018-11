Vice premier russo: il mondo è invidioso della cooperazione tra Russia e Cina

"Oggi i principali media russi e cinesi lavorano su questa piattaforma, e non lavorano solo per il pubblico nazionale ma anche per molti paesi del mondo. Possiamo affermare senza esagerazioni che le persone che plasmano l'agenda mediatica per oltre un miliardo e mezzo di persone in tutto il mondo hanno una copertura impressionante non solo nei loro paesi, ma anche in tutte le regioni del mondo", ha detto Akimov.

Secondo il vice premier russo, questo non è solo motivo di orgoglio per Russia e Cina, ma è anche causa di invidia per diversi partner dei due paesi a livello globale.

"Molto spesso ci capita di dover affrontare la concorrenza sleale, i tentativi di limitare, e talvolta bloccare, anche in modo coatto, la diffusione di merce di alta qualità, di screditare i nostri prodotti, accusarci di propaganda e disinformazione, tutto diventa un pretesto per privare il pubblico di così tanti paesi del mondo di un'informazione onesta o almeno un punto di vista alternativo", ha sottolineato il vice premier.

Akimov ha osservato che questa tendenza dimostra quanto siano influenti Russia e Cina nel mondo, cosa che irrita chi ha monopolizzato l'agenda mediatica e quella politica nel mondo multipolare degli ultimi decenni.