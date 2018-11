Milioni di ucraini continuano ad amare la Russia per la sua influenza culturale. Lo ha scritto oggi lo scrittore Andrei Kokotyukha sul quotidiano Novoye Vremya.

Lo scrittore ucraino ha citato i risultati di un sondaggio condotto dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev, secondo i quali gli ucraini in buoni rapporti con la Russia è aumentato dal 45 al 48% dal febbraio di quest'anno. Allo stesso tempo, in Russia il 33% della popolazione è in buoni rapporti con l'Ucraina.

"Almeno dieci milioni. Anche bambini, ai quali le loro nonne leggono le fiabe di Pushkin con cui sono cresciute", osserva Kokotyukha.

Secondo lui, l'amore degli ucraini per la Russia si basa sui suoi grandi scrittori, come Puskin, Tolstoj, Dostoevskij, Cechov, così come sui film sovietici che continuano ad essere riproposti da qualche canale televisivo.

"Nessuno attribuisce un significato distruttivo alle emozioni positive che i nipoti ricevono dalla tenace voce della nonna. Finora migliaia di ucraini non vedono un'alternativa alle fiabe di Pushkin come letture per l'infanzia", ha aggiunto lo scrittore.