Gran Bretagna, immigrato si finge ragazzino di 15 anni per iscriversi a scuola

A Ipswich, nel Suffolk, un immigrato di 30 anni è indagato per fingersi un quindicenne e frequentare la scuola. A lanciare l’allarme sono stati propri i suoi compagni di classe.

Il quotidiano Ipswich Star riporta che, secondo gli studenti di una scuola locale, un immigrato di 30 anni sta studiando con loro fingendosi uno scolaro di 15 anni. Essi credono che l'uomo abbia deliberatamente ingannato le autorità per l'immigrazione quando ha presentato domanda di asilo nel Regno Unito, per ottenere l'istruzione scolastica britannica, dal momento che la qualifica ottenuta nella sua patria non è riconosciuta da Londra.

Il genitore di uno degli studenti ha riferito che suo figlio non vuole più andare a scuola, poiché è imbarazzato dal fatto che una persona che ha il doppio della sua età possa sedersi allo stesso tavolo con lui.

Il nome dell'uomo e il suo paese di origine non sono specificati. Il ministero dell'interno britannico ha rifiutato di rilasciare commenti.