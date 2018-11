Esperto parla delle possibilità del nuovo caccia iraniano Kowsar sul mercato globale

Il caccia di Kowsar, prodotto dall’Iran, renderà indipendente l’aeronautica militare del paese in caso di embargo sulle armi. Lo ha dichiarato oggi a Sputnik l’esperto militare russo Konstantin Sivkov.

"Dubito che al livello attuale di sviluppo della sua industria della difesa, l'Iran sarà in grado di creare un caccia di quarta generazione. Molto probabilmente si tratta di un velivolo di generazione 3+, come l'americano F-14 o il nostro MiG-23", ha detto Sivkov.

Parlando della potenziale esportazione del caccia Kowsar, l'esperto si è detto scettico sul fatto che questo velivolo possa conquistare posizioni serie sul mercato globale.

In precedenza, l'agenzia iraniana Tasnim ha riferito che l'Iran ha avviato la produzione di massa del suo primo caccia, il Kowsar. Il velivolo sarebbe equipaggiato con avionica di quarta generazione e in grado di trasportare varie tipologie di armi. È progettato per brevi missioni di supporto aereo.