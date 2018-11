La corporazione russa United Aircraft Corporation ha confermato che durante un volo di addestramento in Egitto, un caccia MiG-29M è precipitato. Lo ha riferito oggi a Sputnik l’ufficio stampa della compagnia.

In precedenza i media russi hanno riportato la notizia dello schianto di uno dei caccia MiG-29M, consegnato nel 2018 come parte di un contratto commerciale.

"L'aeronautica militare egiziana ci ha fornito i dati sull'incidente del MiG-29M. Prossimamente i nostri specialisti si recheranno in Egitto per per collaborare alle indagini", si legge nel comunicato dell'azienda.