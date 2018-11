Unione Europea critica sanzioni russe contro l’Ucraina

L'UE ha criticato le sanzioni imposte da Mosca contro le società e cittadini singoli ucraini. Ciò è stato affermato nella rappresentanza dell'UE in Ucraina, riferiscono i media ucraini.

"La decisione del governo russo di introdurre misure finanziarie contro individui e società ucraine è irragionevole. È necessario evitare le misure volte ad aggravare la situazione e minare la ricerca di una soluzione per il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha affermato l'Unione europea.

Il primo novembre, il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha firmato un decreto sull'uso di misure restrittive nei confronti di 322 cittadini ucraini e 68 società. Il documento include giudici della Corte costituzionale dell'Ucraina, deputati della Verkhovna Rada (camera bassa del parlamento), rappresentanti di grandi imprese, funzionari, capi di organi esecutivi e altri rappresentanti dell'establishment ucraino.

Le sanzioni prevedono il blocco di fondi non monetari, titoli non documentati e proprietà in Russia, nonché il divieto di trasferimento di fondi (prelievo di capitale) al di fuori della Russia.