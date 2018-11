Cina mostra in video il suo nuovo drone d'attacco

Il video mostra come il CH-5 distrugge bersagli mobili, così come i test di volo che si sono svolti a maggio nell'Altopiano tibetano.

Rainbow-5 è stato progettato e prodotto dalla China Academy of Aerospace Aerodynamics. CH-5, introdotto nel 2016, è considerato la risposta al drone Americano MQ-9 Reaper. Il drone verrà presto prodotto in massa.

© AFP 2018 / STAFF Gli USA creeranno un proprio drone sottomarino

Il peso massimo al decollo del drone cinese è stimato in 3,3 tonnellate con un'apertura alare di 21 metri. Il drone è in grado di trasportare fino a 16 missili, volando a un'altitudine massima di ottomila metri e con un'autonomia fino a diecimila chilometri. Il tempo di volo massimo senza rifornimento è di 60 ore. Gli sviluppatori prevedono di aumentare questa cifra di due volte.

La Russia non ha ancora un suo drone d'attacco. Nell'ottobre di quest'anno nel paese, il progetto del drone Altair è stato fermato, per il cui sviluppo, secondo la stampa, sono stati spesi tre miliardi di rubli. Il drone avrebbe dovuto essere la risposta russa agli sviluppi occidentali, in particolare per il drone di ricognizione americano RQ-4 Global Hawk.