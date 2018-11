USA confermano: "è possibile colpire la Russia dall’Europa"

I sistemi di difesa missilistica schierati in Romania e Polonia consentono una facile conversione in sistemi offensivi, scrive l'US Navy Research Institute.

L'organizzazione ha parlato con Abraham Denmark, che attualmente dirige la direzione asiatica al Woodrow Wilson Center for Scientists, e in precedenza ha lavorato al Pentagono. Secondo l'esperto, la conversione delle strutture Aegis Ashore in Romania e Polonia da una posizione difensiva contro i missili balistici iraniani a ad una posizione offensiva contro la Russia è "molto facile", tenendo conto che i missili navali e aerei lanciati dalla NATO potrebbero complicare i piani di difesa russi contro attacchi dalla direzione europea.

La Danimarca ammette che tale trasformazione violerebbe il trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio.

A ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, citando la violazione dell'accordo da parte della Russia e l'accumulo di armi in Cina, ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall'INF. Il Consigliere del capo dello stato americano per la sicurezza nazionale, John Bolton, che ha visitato Mosca, dopo aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin, ha confermato i piani di Trump. In risposta alla dichiarazione degli Stati Uniti su un possibile ritiro da un accordo bilaterale, la Federazione Russa ha preso atto della minaccia di una nuova corsa agli armamenti e ha anche autorizzato l'adozione di misure di ritorsione, il cui contenuto specifico non è stato divulgato ancora. In particolare, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha affermato che Mosca, evitando di ripetere l'esperienza dell'URSS, non risponderebbe con metodi così costosi.

Il trattato INF è stato firmato dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti nel 1987. L'accordo proibisce ai partecipanti di produrre, testare e schierare missili balistici e da crociera di medio raggio (da 1.000 a 5.500 chilometri) e a corto raggio (da 500 a 1.000 chilometri), obbligando le parti a eliminare i lanciatori corrispondenti. Il trattato è di natura esclusivamente bilaterale (da parte dell'ex Unione Sovietica, Ucraina, Kazakistan e Bielorussia vi sono coinvolti, oltre alla Russia), e non interessa la Cina.

La Russia considera lo schieramento dei lanciatori Mark 41 in Romania e Polonia una grave violazione del Trattato INF, che sono in grado di lanciare non solo missili antimissile RIM-161 Standard Missile 3, ma anche missili da crociera Tomahawk (con una gittata fino a 2500 chilometri), raggiungendo praticamente qualsiasi obiettivo nella parte europea della Russia.

Gli Stati Uniti accusano la Russia di nascondere le vere capacità del missile da crociera 9M729 del complesso Iskander-M, che è la versione terrestre del missile navale Kaliber-NK (con una gittata fino a 1.400 chilometri). Il Pentagono ritiene che il missile a terra abbia un'autonomia fino a 5.500 chilometri, e non 500 chilometri, come sostiene il ministero della Difesa russo.