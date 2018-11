USA: deceduto a 84 anni uomo che ispirò il personaggio di Super Mario

Mario Segale, uomo a cui è ispirato il celebre personaggio della Nintendo, Super Mario, è morto all'età di 84 anni nello stato di Washington. Lo comunica il quotidiano Daily Mirror.

Secondo il giornale, Segale è morto il 27 ottobre, circondato da famiglia e persone care, ma questo è diventato noto solo ora. Mario ha lasciato quattro figli e nove nipoti.

Nintendo chiamò il proprio personaggio in onore del costruttore italo-americano Mario Segale, da cui la società affittò un ufficio negli anni '80, riporta il giornale. Segale non ha mai obiettato contro l'utilizzo del nome.

Il 1° febbraio di quest'anno, la società giapponese ha annunciato che avrebbe realizzato un film d'animazione basato sui Super Mario Brothers. Mario continua ad essere popolare in Giappone, nel 2017, tre giochi in franchising sono stati rilasciati contemporaneamente. Nel 2016, durante il trasferimento della bandiera olimpica da Rio de Janeiro a Tokyo e la presentazione delle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020, il primo ministro giapponese Shinzo Abe è apparso davanti al pubblico in costume da Super Mario.