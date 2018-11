Pubblicati video delle esercitazioni militari ucraine vicino la Crimea (VIDEO)

Nel video si vedono i lanci dei sistemi missilistici Osa-AKM. Alle esercitazioni hanno preso parte le divisioni di difesa antiaerea delle forze di terra e le forze missilistiche dell'aviazione ucraina.

A Kiev, sostengono che le esercitazioni avvengono nel rispetto di tutte le norme del diritto internazionale. Secondo il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina Aleksandr Turchynov, il loro obiettivo è testare il sistema di difesa aerea.

I politici russi e gli esperti militari sono fiduciosi che le manovre dell'Ucraina non comportino alcun pericolo, perché lo stato confinante non è paragonabile alla Russia in termini tecnico-militari.

Gli esercizi si svolgono dall'1 al 4 novembre, a causa di essi è stata introdotta una chiusura parziale dello spazio aereo sul Mar Nero. In Crimea, le autorità di Kiev hanno messo in guardia contro le azioni volte ad aumentare le tensioni.