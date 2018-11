Gli esperti americani ritengono che solo la Russia è in grado di realizzare armamenti in grado di combattere in qualsiasi condizione.

I carri armati russi T-90 combattono in qualsiasi condizione, scrive The National Interest. La pubblicazione rileva che l'esercito iracheno, armato di carri armati M1 Abrams non ha potuto impedire la cattura di Mosul nel 2014, mentre i carri armati T-90 russi continuano a funzionare efficacemente in Medio Oriente.

I carri armati russi, dotati non solo di potenti armature d'acciaio, ma anche di corazza reattiva, sono ancora in grado di resistere ai sistemi missilistici statunitensi, mentre i carri armati americani e tedeschi "bruciano" fiammiferi. Secondo gli esperti, tutti i confronti degli anni precedenti potrebbero non essere presi in considerazione, poiché i carri armati russi si sono dimostrati molto più capaci dei loro analoghi stranieri.

Precedentemente è stato reso noto che, sulla base dei carri armati T-72, Uralvagonzavod sta creando un carro armato-robot in grado di combattere senza la partecipazione dell'equipaggio.