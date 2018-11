Malesia investe $2,4 miliardi in e-sports

Il ministro delle finanze della Malaysia, Lim Guan Eng, alla presentazione del bilancio statale per il 2019, ha riferito che verranno stanziati 2,4 milioni di dollari per lo sviluppo degli e-sport nel paese.

Si prevede che gli investimenti saranno indirizzati alla Malaysian Digital Economy Corporation, che svilupperà gli e-sport. L'attenzione su quest'area è dovuta dell'interesse da parte dei giovani, nonché ai potenziali guadagni nel settore.

Questi investimenti por tornei di e-sport in Malesia.

Dal 9 novembre al 18 novembre, il primo grande della stagione Dota Pro Circuit 2018/2019. Il Kuala Lumpur Major si terrà a Kuala Lumpur. Le migliori squadre di Dota 2 giocheranno per vincere un milione di dollari in premi in denaro.