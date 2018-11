I tifosi del CSKA feriti nell’incidente della metro di Roma faranno causa al comune

Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, rappresentante ufficiale delle vittime, la sorella di uno dei tifosi rosso-blu, Dmitry Tyurin.

"Come rappresentante ufficiale di tutte le vittime, posso assicurarvi che non ci sarà alcuna causa collettiva. Tuttavia, le richieste al comune romano non tarderanno ad arrivare. Ora inizieremo il grande processo. La prossima settimana presenteremo una richiesta alla stazione di polizia, e dopo una causa legale al pubblico ministero. Le faremo insieme, ma ognuno individualmente. Ogni vittima è un individuo separato", ha spiegato.

Romanova ha anche notato che i russi rimasti feriti nell'incidente hanno bisogno di un risarcimento morale e monetario. Inoltre, alcuni di loro dovranno registrare una disabilità.

"È ancora difficile dire quante vittime rimarranno in queste condizioni alla fine. Per prima cosa dovranno terminare il trattamento, dopo di che ci sarà un quadro completo delle conseguenze di ciò che è successo. Due di loro, quelli che non sono ancora tornati in patria, incluso mio fratello, hanno ancora diverse operazioni davanti a sé. Ovviamente, ci sarà una disabilità, ma la sua gravità diventerà chiara solo dopo tutte le procedure chirurgiche e il completamento della riabilitazione a lungo termine", ha concluso il rappresentante ufficiale dei tifosi feriti.

A seguito della caduta della scala mobile durante la prima della partita di Champions League tra CSKA e Roma, decine di russi sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale.

La sorella di un tifoso del CSKA rimasto ferito a Roma ha dichiarato che l'ospedale italiano stava cercando di interferire con i pagamenti assicurativi.