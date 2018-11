Il calciatore italiano Marco Verratti centrocampista del Paris Saint Germain è stato fermato a Parigi per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno portato in commissariato il calciatore dove gli hanno trovato un tasso alcolemico pari a 0.49mg/l. Non è molto ma risulta comunque esser troppo per Veratti che è ancora un neopantentato. É stato poi trattenuto in commissariato per aspettare la riduzione del tasso alcolemico. Ha successivamente chiesto scusa e non ci sono notizie se verrà sanzionato o meno da parte del club.