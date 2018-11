Sindaco di Riga si erge in difesa dei cittadini russi in Europa

Venerdì, si tiene a Jurmala l'annuale conferenza internazionale del Baltic Forum. Vi partecipano esperti di diversi paesi, tra cui la Russia.

"La presenza dei russi nell'UE è un vantaggio che ci consente di guardare al futuro in modo positivo nella speranza che le relazioni internazionali siano buone", ha detto Ušakovs, intervenendo al forum.

Secondo lui, il fatto che dei cittadini russi vivano nell'Unione europea crea il potenziale per evitare situazioni di conflitto in futuro. Allo stesso tempo, Ushakov ha osservato che "si dovrebbero parlare delle centinaia di migliaia di cittadini russi che vivono in Occidente, sono attivi, abbienti, e rappresentano vari gruppi della popolazione".