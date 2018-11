Russia rimanda indietro aereo AirFrance che ha chiesto accesso a spazio aereo russo

Così il dipartimento ha commentato che l'aereo di linea in volo da Parigi a Ho Chi Minh è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza a causa della mancata concessione di tale permesso.

Rosaviaziya ha osservato che la rotta AF 258 non è mai passata in precedenza sul territorio della Russia e che non richiedeva alcuna partecipazione dei controllori del traffico aereo russi e il permesso di volare. Tuttavia il 1° novembre questo è cambiato significativamente ed è stato spostato nello spazio aereo russo. In questo caso, la compagnia aerea non ha richiesto l'autorizzazione appropriata

Quando l'aereo era sopra la Bielorussia, Il fornitore russo di servizi di navigazione aerea, la Compagnia statale per l'organizzazione del traffico aereo ha informato l'equipaggio della mancanza di permesso.

"Allo stesso tempo, la società statale ha annunciato la sua disponibilità a elaborare tempestivamente la richiesta e senza indugio assicurare il volo dell'aeromobile con passeggeri sul territorio della Russia, ha dichiarato Rosaviaziya, aggiungendo che l'aereo di linea è atterrato a Varsavia.

L'interlocutore dell'agenzia ha suggerito che la situazione è stato provocata molto probabilmente un malfunzionamento nel software di volo AirFrance.

"La Russia è legata alla compagnia aerea AirFrance e alle autorità dell'aviazione francese con una cooperazione a lungo termine reciprocamente vantaggiosa", ha concluso l'agenzia.