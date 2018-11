Attore russo riceve lividi e abrasioni in lite con italiano

Secondo la fonte, mercoledì, Strakhov è stato ricoverato all'ospedale Botkin di Mosca con lividi e abrasioni sul viso. L'attore ha spiegato ai medici è stato picchiato da un uomo sconosciuto vicino la sua casa.

"La donna che ha assistito alla scena ha detto alla polizia che la lite di Strakhov è avvenuta con un suo collega, un cittadino italiano: durante la lite, Strakhov gli ha versato addosso una bottiglia d'acqua. Allo stesso tempo la testimone ha detto che l'italiano non ha colpito l'attore".

Lo stesso straniero, secondo la fonte, ha detto alla polizia che stava fumando una sigaretta elettronica per strada verso le 6 quando un uomo sconosciuto gli si è avvicinato spingendolo e insultandolo con parole oscene per poi versargli addosso una bottiglia d'acqua. Strakhov non ha ancora parlato con la polizia, ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Danil Strakhov è diventato celebre dopo l'uscita della serie TV Poor Nastya, dove interpretava il barone Vladimir Korf. Tra le sue altre opere figurano ruoli nei film "We are from the Future", "Isaev" e "Storm Gates".