I russi rivelano cosa li unisce

Il Centro russo per lo studio dell'opinione pubblica alla vigilia della Festa dell'unità nazionale ha deciso di scoprire cosa ci sia dietro l'unità nel Paese, scrivono le agenzie di stampa russe. I russi ricordano le lezioni a scuola e l'amore per celebrare le feste.

Prima di tutto, occorre dire che i russi sono più uniti sulla questione dell'evento più importante della storia del Paese: il 63% dei cittadini ha indicato senza esitazione la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

Inoltre un intervistato su cinque ha scelto l'inno nazionale russo come la canzone principale del Paese. Al secondo e terzo posto si trovano "Giorno della Vittoria" e "Katyusha". I principali simboli della Russia sono spesso chiamati il popolo, l'amore per la patria e il patriottismo.

Alla domanda sul libro principale la risposta più comune si è rivelata: "Guerra e pace" di Tolstoy. Molti hanno nominato le opere di Puskin e Tikhiy Don di Sholokhov.

Infine ha ottenuto un consenso rilevante l'insalata olivier, nota in Italia come insalata russa. E' considerata il piatto festivo più importante. Più della metà dei russi la pensa in questo modo.