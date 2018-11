Trump svela quante volte dice la verità

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di cercare di dire la verità ogni volta che le circostanze lo consentono. Lo ha affermato in un'intervista con il canale ABC.

In risposta all'osservazione del giornalista, secondo cui in precedenza Trump aveva promesso di non mentire mai, l'inquilino della Casa Bianca ha osservato che cerca sempre di dire la verità e vuole dirla sempre.

"Quando posso, parlo sinceramente. E a volte si scopre che da una parte qualcosa accade va per l'altro verso, ma mi piace sempre essere sincero".

Nella giornata di ieri il governatore del Wisconsin aveva definito l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama il più grande bugiardo del mondo.