Mosca, manifestazione in sostegno del giornalista Vyshinsky vicino all'ambasciata ucraina

A Mosca si è tenuto il comizio in sostegno del caporedattore di RIA Novosti Ucraina Kirill Vyshinsky che era stato arrestato nella capitale dell'Ucraina circa mezz'anno fa. La manifestazione sotto il motto "Cucito a filo bianco" ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra cui celebri giornalisti, deputati della Duma di Stato russa, attivisti per i diritti umani, amici e colleghi di Kirill Vyshinsky. Tutti i presenti intonavano "Libertà per Kirill Vyshinsky!" e tenevano in mano cartelli con fotografie del giornalista incarcerato e rocchetti di filo bianco.

La data del comizio, il 2 novembre, coincide con la Giornata mondiale per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti lanciata dalle Nazioni Unite nel 2013 in memoria di due reporter francesi uccisi in Mali.

Kirill Vyshinsky è stato arrestato il 15 maggio scorso vicino alla sua abitazione a Kiev con l'accusa di alto tradimento e sostegno alle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Rischia una condanna fino a 15 anni di reclusione.

Il tribunale di Kherson il 17 maggio ha arrestato Vyshinsky per 60 giorni senza la possibilità di pagare una cauzione. La difesa ha fatto ricorso per questa decisione dinanzi al tribunale di appello della regione di Kherson, ma la corte ha rifiutato di accettarlo.