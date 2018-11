Ad Amsterdam potrebbe scomparire il quartiere a luci rosse

Femke Halsema, la prima donna sindaco di Amsterdam, intende avviare questa iniziativa il prossimo anno.

Il pacchetto di misure prevede la concessione di licenze per prostituirsi al di fuori del centro storico della città. La consigliera comunale Femke Roosma ha descritto la proposta esprimendo il suo punto di vista:

"Immaginate qualcosa come un hotel con camere dotate di un pulsante di allarme, dove le donne non hanno preoccupazione per i loro soldi e non provano disagio per le fotocamere dei turisti puntate su di loro".

La concentrazione di turisti nel quartiere De Wallen è uno dei motivi per cui l'amministrazione comunale ambisce a riqualificare la zona.

Il Guardian osserva che non è il primo tentativo di liberare il centro della città dalle "sacerdotesse dell'amore", ma tutte le precedenti iniziative non hanno avuto successo.