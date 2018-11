Usa, Trump: immigrazione illegale colpisce la vita di tutti gli americani

La Casa Bianca sta lavorando ad un piano che porrà fine all'abuso del sistema statunitense negando l'asilo alle persone che entrano negli Stati Uniti al di fuori dei porti legali di ingresso. Lo ha detto il presidente Donald Trump.

"La mia amministrazione sta mettendo a punto un piano per porre fine all'abuso dilagante del nostro sistema di asilo, per fermare l'afflusso pericoloso e per stabilire il controllo sui confini sovrani dell'America", ha detto Trump ai giornalisti.

In precedenza l'inquilino della Casa Bianca aveva scritto un post su Facebook nel quale dichiarava che "l'immigrazione illegale colpisce la vita di tutti gli americani. L'immigrazione illegale danneggia i lavoratori americani, grava sui contribuenti americani, mina la sicurezza pubblica e mette a dura prova le scuole, gli ospedali e le comunità locali".

© REUTERS / Ueslei Marcelino Il Messico offre ospitalità ai migranti in marcia verso gli USA

Il presidente sta dispiegando 5.000 militari al confine Usa-Messico ma ha detto che potrebbe aumentare il numero di truppe fino a 15.000 unità.

Una carovana di immigrati clandestini è partita dall'Honduras in direzione del Messico e degli Stati Uniti il 13 ottobre, sperando di ottenere asilo. Secondo le stime dell'Onu, la carovana è composta da oltre 7.000 migranti.

Lunedì scorso, il Commissario Kevin McAleenan, responsabile delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP), ha dichiarato che il CBP sta seguendo una seconda carovana di circa 3.000 richiedenti asilo al confine tra Guatemala e Messico.