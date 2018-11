Per Paypal la Crimea non esiste

In particolare ha descritto la relazione della compagnia nei confronti della Crimea. A detta sua non è possibile in nessuna maniera parlare o ricordare dell'esistenza della penisola, e tutto quello che è collegato ad essa porta al blocco del profilo.

"Persino la vendita di un francobollo in onore dell'apertura della nuova linea marittima Sochi-Bakhchisarai nei lontani anni sessanta, tutto ciò che riguarda la Crimea porta al blocco del profilo", afferma Bykovs.

Ha detto che se il cognome di una persona anche solo per caso corrisponde con quello di un individuo che si trova sotto sanzioni, non è possibile usare il servizio. Le stesse restrizioni si applicano a coloro che vivono vicino ad un'unità dell'esercito o ad una fabbrica di missili.

Inoltre, il lettone ha spiegato come i dipendenti risolvono le controversie dei clienti.

"Qualsiasi dipendente per mantenere la fiducia del cliente può depositare fino a 25 EUR sul suo conto, in qualsiasi momento. Questo di solito accade in questo modo: scusa per l'inconveniente. Va bene se ora ti accredito 16 euro per chiudere la controversia e la perdita? Funziona al 100%", ha scritto Bykovs, aggiungendo che Paypal invia denaro nell'ordine di sei miliardi di dollari per tali situazioni.

Ha anche parlato dei problemi tecnici in corso con il servizio e del tasso di cambio sfavorevole.

Come notato da Bykovs, un dipendente di PayPal in una conversazione privata ha consigliato di utilizzare i servizi di altri operatori di pagamento, perché hanno un sistema più sicuro dall'interno e commissioni più basse.