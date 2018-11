Inventore internet è deluso dalla sua invenzione

Secondo lo scienziato, a partire dagli anni '90, la rivoluzione digitale ha dato vita a diverse aziende IT americane che oggi hanno più potere finanziario e culturale di molti paesi. Berners-Lee ha detto di essere deluso dallo stato attuale di Internet, specialmente dopo gli scandali con massicce fughe di dati personali e la diffusione dell'odio sui social network.

"Alla fine, abbiamo ottenuto una azienda che domina il settore, quindi non c'è alternativa, ma disintegrazione. C'è il pericolo di concentrazione", ha osservato Berners-Lee.

L'inventore di Internet ha anche sottolineato che la velocità dell'innovazione nella tecnologia e il cambiamento dei gusti degli utenti possono alla fine ridurre l'impatto dei giganti della tecnologia.

In precedenza, Berners-Lee ha introdotto un nuovo progetto, Inrupt, all'interno del quale verranno sviluppate applicazioni speciali che consentono agli utenti di memorizzare i propri dati in modo indipendente. Gli utenti saranno in grado di scegliere con chi condividere le informazioni personali per non trasferire dati a grandi aziende IT.