Un cadetto durante un addestramento presso l'Accademia di Volo di Harbin dell'Aeronautica Cinese si è fatto quasi esplodere con una granata per errore, riferisce Metro.

Sul video pubblicato in rete si vede come la granata colpisce una barriera artificiale torna indietro. L'istruttore Xu Hao è venuto in soccorso e trascinando rapidamente il soldato nella trincea. L'esplosione è avvenuta dopo tre secondi.

Secondo Hao, l'incidente si è verificato a causa della posizione sbagliata della mano durante il lancio.