La Merkel può essere rimossa entro il 2021

Il messaggio è apparso dopo che la Merkel ha annunciato la sua intenzione di lasciare il posto di leader della CSU e la sua intenzione di non candidarsi alle elezioni nel 2021. Il corrispondente dell'agenzia Sputnik ha discusso la questione con il direttore del Centro tedesco per la ricerca eurasiatica, il redattore capo della rivista online tedesca " ZUERST!", Manuel Ochsenreiter.

Sputnik: Cosa ne pensa della recente dichiarazione di Angela Merkel? Come ha reagito la Germania?

Manuel Ochsenreiter: Parlando della reazione alla dichiarazione della Merkel, vale la pena ricordare che la sua politica ha contribuito in gran parte alla formazione di una forte spaccatura nella società tedesca. Da un lato, vediamo una parte della società, il cui credo è diventato lo slogan "Merkel deve andare via"; queste persone della dichiarazione della cancelliera sono estremamente felici. D'altra parte, per tutti gli anni di governo di Angela Merkel, si è creato un grande fan club, i cui membri sono molto sconvolti dal fatto che lei vuole andare in pensione.

Sputnik: Molto probabilmente, ora molti pensano al suo successore…

© Sputnik . Sergey Guneev Per giornale tedesco "l'uscita della Merkel sorriderà solo alla Russia"

Manuel Ochsenreiter: Il motivo delle dimissioni di Angela Merkel non è nella feroce concorrenza tra le fila del suo partito, o è vittima di un crollo a seguito delle ultime elezioni. Ora stanno cercando di guadagnare almeno il 10-20% dei voti. Dopo la sua partenza, Merkel lascerà il vuoto più enorme mai creato. Al momento, il governo parla di diversi candidati ma non penso che nessuno di loro sia un candidato degno.

Sputnik: Che cosa significa questo vuoto per l'UE?

Manuel Ochsenreiter: In gran parte il futuro dell'Unione Europea dipenderà da chi prenderà il posto di Angela Merkel dopo di lei, ma si può dire con certezza che si utilizzerà il tempo rimanente. Ha altri tre anni e userà questo tempo per fare in modo che questo non abbia un impatto troppo grande sull'UE. Angela Merkel insiste sull'integrazione europea, nonostante il fatto che alcuni paesi dell'Europa orientale si oppongono a questo; supporta anche l'idea di immigrazione di massa in Europa. Francamente, il suo ruolo non è più positivo, ma si utilizzerà il tempo rimanente per fare in modo che il suo successore segua le principali disposizioni della sua politica.

Sputnik: C'è un'opinione riguardo la Merkel che ha annunciato la sua intenzione di dimettersi perché ha già perso la sua antica influenza; secondo lei è così?

Manuel Ochsenreiter: Con il suo annuncio di dimissioni, Merkel si pone in una posizione estremamente pericolosa. In politica, soprattutto nella politica tedesca, c'è una certa regola secondo la quale il cancelliere ha sempre il vantaggio nelle elezioni. Cioè, se sei un cancelliere, allora tu e il tuo partito avete molte più possibilità di essere rieletto. Quindi, può succedere che fino a quel momento i fedeli membri della CDU della Merkel possono allontanarsi da lei e cercare di convincerla a non aspettare il 2021 e lasciare il suo incarico prima, alla fine del prossimo o all'inizio del 2020. In questo modo, essi saranno in grado di dare al prossimo candidato per la carica di cancelliere almeno un anno per ottenere una certa influenza. Se ciò non accade, vedremo più candidati nelle elezioni del 2021. Se lei non è d'accordo a fare un passo del genere, possiamo affrontare una situazione in cui i suoi membri fedeli potranno rovesciarla. Questo è uno sviluppo abbastanza probabile degli eventi.

Sputnik: Qual è lo scenario peggiore per la Germania, che la Merkel venga mandata via o la prospettiva di negoziati in stile Brexit ma senza di lei?

Manuel Ochsenreiter: Ora siamo in una situazione in cui in Germania non succede assolutamente nulla, e tutta questa situazione è iniziata con Angela Merkel. È su di lei che ricade la responsabilità riguardo la Germania che è ora il paese più odiato dell'UE. Ci odiano nell'Est e nel Sud Europa; ci odiano anche in Gran Bretagna, perché stiamo insistendo su di loro in materia di negoziati per Brexit. Merkel è odiata anche in Russia perché ha sostenuto l'introduzione di sanzioni contro la Russia; è odiata in Medio Oriente. Qualunque cosa abbia fatto, le sue azioni guidano la Germania in un angolo; il nostro paese non è stato trattato così male dall'anno 1945. Quindi si può dire che quello che succederà con le elezioni nel 2021, avrà un impatto molto positivo sulla situazione nel paese; queste scelte ci permettono di riposare e di stabilire relazioni con gli altri paesi e partner. Saremo anche in grado di stabilire la situazione nella società tedesca, che è divisa sul risultato perseguito Merkel in politica. Siamo in una situazione che non si vedeva da decine di anni. La politica delle frontiere aperte ha contribuito al conflitto, che è estremamente difficile da risolvere. Naturalmente, in questo c'è la possibilità di sistemare la situazione, ma ci siamo arrivati per colpa della Merkel, e lei non è in grado di fare nulla.

© Sputnik . Aleksandr Natruskin Senatore russo svela errore principale della Merkel

Sputnik: In precedenza, Merkel ha detto che per guidare il paese, ha bisogno di rimanere leader del suo partito; può succedere che il nuovo leader sarà il successore della Merkel per la carica di Cancelliere della Germania? O, nel caso in cui il partito non riesca a prendere il potere fino al 2021, possiamo vedere come Cancelliere qualcun altro?

Manuel Ochsenreiter: I membri della CDU sono ora estremamente preoccupati per la loro situazione. Sanno che se Angela Merkel non andrà in pensione fino al 2021, senza un nuovo candidato alla carica di cancelliere, questo può influire negativamente sul risultato delle elezioni, e possono perdere la loro posizione.

Sputnik: Chi pensa possano essere i possibili candidati per la carica della Merkel?

Manuel Ochsenreiter: Tenendo conto della situazione del CDU, tra i membri del partito si possono distinguere diversi candidati. In primo luogo, il segretario generale della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, di cui ha parlato la stessa Merkel. Se arriva al potere, assolutamente nulla cambierà per coloro che sono estremamente critici verso l'UE e vogliono migliorare le nostre relazioni internazionali. La politica di Annegret Kramp-Karrenbauer sarebbe assolutamente la stessa, e forse anche più goffa o peggiore della politica della Merkel. La situazione dentro il CDU inoltre non piace; Peter Altmaier è la persona che ha sviluppato per la Merkel la sua politica delle frontiere aperte. Ci sono altri candidati, ma al momento nessuno di loro è in grado di prendere il posto di Angela Merkel. La stessa situazione che stiamo vedendo nel partito dei Verdi. Certo, l'Adg non sarà in grado di ottenere la maggior parte dei voti, ma anche lì non c'è un degno candidato alla carica di Cancelliere della Germania.

Sputnik: Il ministro degli interni Horst Seehofer ha chiesto le dimissioni, ma qual è la probabilità che in un certo numero di partiti potrebbero verificarsi dei cambiamenti per ottenere il sostegno di un numero maggiore di elettori? Chi può prendere il posto di Seehofer?

Manuel Ochsenreiter: Seehofer ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi qualche mese fa, ma non è mai successo. Le sue azioni sono estremamente difficili da prevedere. Fino ad ora, le sue azioni non hanno giocato a favore né suo, né del partito…