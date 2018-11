La Georgia intende aumentare gli acquisti di armi americane

La Georgia continua a comprare materiale militare USA, ha detto il ministro della Difesa Levan Izoria durante un discorso alla conferenza Internazionale per la difesa e la sicurezza a Batumi.

"Il trasferimento dei sistemi anticarro Javelin è un evento molto importante. In un colloquio personale, Il signor Mattis (segretario alla Difesa USA) mi ha detto che tali decisioni sono prese solo nei confronti dei paesi che godono di una particolare fiducia. Sulla base di questo continueremo ad acquistare dagli Stati Uniti armi di altro tipo" ha detto Izoria, il cui discorso è stato trasmesso dall'emittente del paese.

Secondo il ministro, " il Paese farà di tutto per proteggere la sicurezza di questi sistemi". "Il nostro rapporto con gli Stati Uniti sta andando avanti. L'anno scorso è stato detto che questo tipo di rapporto, in precedenza non esisteva", ha aggiunto Izoria.