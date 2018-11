Nel filmato pubblicato il 1° novembre il razzo vettore Soyuz-FG ha precipitato un minuto dopo il decollo.

L'11 ottobre per la prima volta nella storia della Russia moderna si è verificato un incidente in un programma spaziale con equipaggio. Il veicolo di lancio Soyuz-FG non è stato in grado di portare in orbita la navicella Soyuz MS-10 con la nuova squadra dell'ISS.