Trovate le malattie che si possono curare con un'attività sessuale regolare

Secondo un articolo della rivista Bulletin of Experimental Biology and Medicine, orgasmi regolari non solo contribuiscono ad alleviare lo stress, ma riducono anche la sensibilità al dolore per la produzione di endorfine. Secondo la ricerca, le persone che hanno rapporti sessuali 1-2 volte a settimana hanno un livello di immunoglobulina A superiore del 30% rispetto agli astinenti.

Gli uomini sessualmente attivi dimezzano il rischio di malattie del sistema cardiovascolare. Un coito regolare aumenta anche la resistenza del corpo a influenza e raffreddore.

© Fotolia / Hoda Bogdan Gli scienziati hanno scoperto il segreto del sesso ideale

Tale effetto si verifica perché, quando si fa l'amore nel corpo scattano decine di muscoli, tra cui alcuni che non si allenano in palestra. Un effetto particolarmente benefico ha il sesso sul cuore e sui vasi sanguigni, fino alla formazione di nuovi capillari. Gli scienziati della Turchia hanno scoperto che il sesso aiuta ad eliminare i calcoli renali.

Una donna che vive una vita sessuale regolarmente attiva normalizza il ciclo mensile e il dolore durante le mestruazioni.

Il sesso è anche il farmaco più efficace per la prostatite, ricordano i medici.