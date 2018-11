La più famosa spiaggia della Francia si è trasformata con la sabbia per una notte

La più famosa spiaggia di ciottoli della Francia, situata a Nizza, in una notte si è trasformata con la sabbia a causa della tempesta "Adrian", riferisce il Daily Mail.

Secondo gli esperti, in un prossimo futuro la sabbia calerà e i locali, così come i turisti, saranno in grado di riposare di nuovo sulla spiaggia di ciottoli.

"Il forte vento e le onde del mare hanno portato una grande quantità di sabbia sulla spiaggia" ha detto il rappresentante del servizio meteorologico della Francia.

​Laurent Kuban, uno degli abitanti di Nizza, ha scritto sul social network: "finalmente c'è la spiaggia di sabbia a Nizza!".