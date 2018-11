La Russia impone sanzioni all'Ucraina ma non a Poroshenko. Perché?

Peskov ha spiegato perché Poroshenko non è stato colpito da sanzioni.

Inserire il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko, nella lista delle sanzioni della Russia sarebbe uno straordinario passo, ha detto il portavoce del presidente.

"Tradizionalmente, il presidente non rientra in tali liste, è per così dire, una sorta di passo straordinario" ha detto Peskov ai giornalisti.

Il primo ministro russo Dmitry Medvedev giovedì ha firmato un decreto del governo sulle misure per l'attuazione del decreto del Presidente della Russia "sull'applicazione delle misure economiche speciali in connessione con le azioni ostili dell'Ucraina nei confronti dei cittadini e delle persone giuridiche della Federazione Russa".