Peskov ha riferito dei tempi da concordare per la visita di Putin in Italia

I tempi della visita del presidente Vladimir Putin in Italia saranno concordati attraverso i canali diplomatici, ha detto il portavoce del presidente Dmitry Peskov.

Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, in un'intervista al giornale milanese Corriere della Sera, commentando la sua prima visita in Russia che si è tenuta la settimana scorsa, ha detto che spera che presto sarà in grado di ospitare a Roma il presidente russo Vladimir Putin.

"Sapete che al tempo della mia ultima visita si è parlato dell'invito del presidente in Italia, e i tempi di tale visita saranno coordinati attraverso i canali diplomatici" ha detto Peskov, rispondendo alla domanda su una visita di Putin prevista in Italia.